Сын Зидана может перейти в «Бордо», за который играл его отец
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Голкипер «Реала» Лука Зидан этим летом может перейти в «Бордо». По информации le10sport.com, 22-летний француз, являющийся сыном Зинедина Зидана, летом станет свободным агентом, поэтому готов перебраться в чемпионат Франции.
Напомним, сам Зинедин Зидан с 1992 по 1996 год выступал за жирондинцев.
В этом сезоне Люка на правах аренды играл за «Расинг» — 29 матчей во втором дивизионе Испании и 37 пропущенных мячей.
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