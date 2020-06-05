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Сын Зидана может перейти в «Бордо», за который играл его отец

00:20
Лука Зидан. Фото Instagram
Лука Зидан. Фото Instagram
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Голкипер «Реала» Лука Зидан этим летом может перейти в «Бордо». По информации le10sport.com, 22-летний француз, являющийся сыном Зинедина Зидана, летом станет свободным агентом, поэтому готов перебраться в чемпионат Франции.

Напомним, сам Зинедин Зидан с 1992 по 1996 год выступал за жирондинцев.

В этом сезоне Люка на правах аренды играл за «Расинг» — 29 матчей во втором дивизионе Испании и 37 пропущенных мячей.

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