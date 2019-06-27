Сын Веа перейдет в "Лилль"

Нападающий сборной США Тимоти Веа близок к переходу из "ПСЖ" в "Лилль". По информации Telefoot, клубы согласовали переход 19-летнего сына обладателя "Золотого мяча" 1995 года Джорджа Веа. Сумма трансфера составит от 7 до 10 миллионов евро

В прошедшем сезоне Тимоти Веа забил 1 гол в 2 матчах чемпионата Франции, а зимой на правах аренды перешел в "Селтик". За шотландский клуб он забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу в 17 матчах.

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