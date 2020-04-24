Сычев вспомнил, как Дрогба просил у него блинов с икрой каждые две недели

Экс-нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев вспомнил, как угощал партнеров по «Марселю» блинами с икрой.

— Дрогба мне недавно передавал привет через Андрея Аршавина и Алексея Смертина, — цитирует RT Сычева. — Видимо, до сих пор помнит, как на мой день рождения ел блинчики с икрой.

В России на день рождения принято проставляться. А во Франции, к сожалению, такой традиции нет. Но я подумал, что ребятам будет приятно, поэтому перед тренировкой принёс целую тарелку блинов, которые испекла мама. Объяснил, что у нас так положено. Всем настолько понравилось, что через 30 минут уже ничего не осталось. После занятия Дидье подходит ко мне и говорит: «Можешь мне отдельно такую тарелочку сделать?» Потом каждые две недели просил.

Сычев выступал за «Марсель» с января 2003 года по январь 2004 года.