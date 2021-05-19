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Сычев — о финале Кубка Франции: «Желаю взять Головину свой первый трофей»

15:41
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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Монако» в финале Кубка Франции 2020/21.

«Кубок достойны взять обе команды. Они проделали большой путь и вышли в финал. Развязка будет непредсказуемой, особенно когда играют два хороших клуба. Тем более, Неймар не сыграет против «Монако», а «ПСЖ» без него не силен. Могу предположить, что победит «Монако» и Александр Головин возьмет свой первый трофей, чего ему и желаю», — сказал Сычев «СЭ».

Матч «ПСЖ» — «Монако» пройдет на арене «Стад де Франс» 19 мая и начнется в 22:15 по московскому времени.
(Вероника Ротенберг)

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