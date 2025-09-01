Свищев осудил слова Забарного про поддержку отстранения российских клубов от еврокубков
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в поддержку отстранения российских клубов от еврокубков.
«У него было много разных противоречивых высказываний. Теперь он заявил, что поддерживает отстранение российских клубов от еврокубков. С такой неадекватной позицией ему надо идти в Раду, а не играть в «ПСЖ». Потому что спортсмены должны играть, а не заниматься политикой. Мне интересно, а что он будет говорить, когда наши клубы вернут? Так что на него нет смысла обращать внимание. Будет плохо играть — поедет домой. Клубу надо вести сбалансированную спортивную политику и запрещать своим спортсменам вмешиваться в те или иные интриги, споры и скандалы. Это портит имидж», — сказал Свищев «СЭ».
23-летний Забарный перешел в «ПСЖ» из «Борнмута» в августе этого года.
Его контракт действует до 30 июня 2030 года.
С февраля 2022 года сборная России и все российские клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
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3
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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12
|Брест
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13
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14
|Гавр
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15
|Осер
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16
|Ницца
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17
|Труа
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18
|Ле Ман
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|Ланс – Осер
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|Ницца – Лорьян
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