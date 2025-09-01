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1 сентября 2025, 16:52

Свищев осудил слова Забарного про поддержку отстранения российских клубов от еврокубков

Александр Абустин
корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в поддержку отстранения российских клубов от еврокубков.

«У него было много разных противоречивых высказываний. Теперь он заявил, что поддерживает отстранение российских клубов от еврокубков. С такой неадекватной позицией ему надо идти в Раду, а не играть в «ПСЖ». Потому что спортсмены должны играть, а не заниматься политикой. Мне интересно, а что он будет говорить, когда наши клубы вернут? Так что на него нет смысла обращать внимание. Будет плохо играть — поедет домой. Клубу надо вести сбалансированную спортивную политику и запрещать своим спортсменам вмешиваться в те или иные интриги, споры и скандалы. Это портит имидж», — сказал Свищев «СЭ».

23-летний Забарный перешел в «ПСЖ» из «Борнмута» в августе этого года.

Его контракт действует до 30 июня 2030 года.

С февраля 2022 года сборная России и все российские клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Илья Забарный
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 Лион 0 0 0 0 0-0 0
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 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
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