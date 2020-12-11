Суперкубок Франции будет сыгран 13 января

Профессиональная футбольная лига Франции объявила дату и место проведения Суперкубка Франции. Игра состоится 13 января. Местом проведения выбран стадион «Боллар-Делелис» в Лансе.

За первый трофей сезона-2020/21 во Франции поспорят «ПСЖ» и «Марсель», которые заняли в прошлом сезоне первое и второе места соответственно. По регламенту, «ПСЖ» должен играть с победителем Кубка Франции, но парижане выиграли и этот турнир, поэтому за суперкубок поборются с серебрянным призером лиги 1.

Напомним, чемпионат Франции-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Итоговое распределение мест было сделано по коэффциенту набранных очков к количеству сыгранных встреч за 28 туров.