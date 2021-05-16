«Супер царь». Болельщики «Монако» отреагировали на гол Головина

Болельщики «Монако» в клубном Twitter прокомментировали гол российского полузащитника Александра Головина в матче 37-го тура лиги 1 против «Ренна».

Pepito666: «Это парень слишком силен. Надеюсь, у него будет больше игрового времени в следующем сезоне».

Doudz: «Супер царь».

Ekaterina Shikhova: «Go, гол, Головин! Наш русский мальчик. Золотой мальчик».

Роман Корчаков: «Красавец!»

«Фата-моргана»: «СуперСашка летит на помощь. Человек-голасо, Калтанский герой и просто...»

В активе россиянина также голевая передача на Виссама Бен Йеддера. Монегаски ведут после первого тайма со счетом 2:0. Официальный Twitter клуба после гола изобразил Головина в образе супергероя, стоящего на крыше.

24-летний футболист провел 24 матча за «Монако» во всех турнирах в текущем сезоне и забил шесть мячей при девяти голевых передачах.