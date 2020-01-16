Сумаре выбирает между «Манчестер Юнайтед» и «Челси»

Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре уже в зимнее трансферное окно может сменить команду. 20-летний хавбек выбирает между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба уже провели переговоры по поводу возможного трансфера французского игрока, сообщает Sky Sports.

Ожидается, что решение об уходе игрока из «Лилля» в другой клуб будет принято не раньше матча с «ПСЖ», который состоится 26 января.

Ранее 20-летним французом также интересовались «Арсенал», «Валенсия» и «Реал», но они больше не претендуют на футболиста.

Сумаре принял участие в 18 матчах чемпионата Франции в этом сезоне и не отметился результативными действиями. Контракт опорного полузащитника с «Лиллем» рассчитан до лета 2022 года.