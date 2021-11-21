Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Лион» — «Марсель»: болельщики попали бутылкой в голову Пайета, судья увел команды с поля

22:54
Скандальный эпизод матча «Лион» — «Марсель». Фото AFP
Скандальный эпизод матча «Лион» — «Марсель». Фото AFP
Теги:

Главный арбитр встречи 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем» Рюдди Бюке увел команды с поля в начале первого тайма.

Все началось с того, что болельщики «Лиона» не давали игроками «Марселя» разыграть стандарт, забрасывая их посторонними предметами с трибун.

В конце концов, одна из бутылок попала в голову полузащитника «Марселя» Димитри Пайету.

Напомним, встреча между «Ниццей» и «Марселем» 22 августа в Ницце также была остановлена на 75-й минуте после того, как капитан «Марселя» Пайет забросил обратно на трибуну одну из пластиковых бутылок, которые в него метали фанаты хозяев. После этого болельщики прорвались на поле, и стычки происходили между футболистами. Обе команды ушли в подтрибунное помещение, но когда судья после паузы призвал всех на поле, игроки «Марселя» отказались продолжать матч.

Лион — Марсель

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Овечкин в двух голах от рекорда на все времена. Александр преуспевает не только в погоне за Гретцки
Режиссер Юрий Кара прокомментировал смерть Нины Руслановой
11
7