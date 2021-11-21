«Лион» — «Марсель»: болельщики попали бутылкой в голову Пайета, судья увел команды с поля
Главный арбитр встречи 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем» Рюдди Бюке увел команды с поля в начале первого тайма.
Все началось с того, что болельщики «Лиона» не давали игроками «Марселя» разыграть стандарт, забрасывая их посторонними предметами с трибун.
В конце концов, одна из бутылок попала в голову полузащитника «Марселя» Димитри Пайету.
Напомним, встреча между «Ниццей» и «Марселем» 22 августа в Ницце также была остановлена на 75-й минуте после того, как капитан «Марселя» Пайет забросил обратно на трибуну одну из пластиковых бутылок, которые в него метали фанаты хозяев. После этого болельщики прорвались на поле, и стычки происходили между футболистами. Обе команды ушли в подтрибунное помещение, но когда судья после паузы призвал всех на поле, игроки «Марселя» отказались продолжать матч.
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