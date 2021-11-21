Главный арбитр встречи 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем» Рюдди Бюке увел команды с поля в начале первого тайма.

Все началось с того, что болельщики «Лиона» не давали игроками «Марселя» разыграть стандарт, забрасывая их посторонними предметами с трибун.

В конце концов, одна из бутылок попала в голову полузащитника «Марселя» Димитри Пайету.

This is disgraceful from Lyon fans. A bottle thrown at Payet & yet again, another Ligue 1 game suspended.



The biggest Ligue 1 season in years, the eyes of the world on it & this nonsense keeps happening. pic.twitter.com/QzrKqSfkNA — Tom Scholes (@_TomScholes) November 21, 2021

Напомним, встреча между «Ниццей» и «Марселем» 22 августа в Ницце также была остановлена на 75-й минуте после того, как капитан «Марселя» Пайет забросил обратно на трибуну одну из пластиковых бутылок, которые в него метали фанаты хозяев. После этого болельщики прорвались на поле, и стычки происходили между футболистами. Обе команды ушли в подтрибунное помещение, но когда судья после паузы призвал всех на поле, игроки «Марселя» отказались продолжать матч.