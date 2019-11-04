«Судьи хотели отдать победу «Сент-Этьену». Леонарду Жардим в гневе после поражения «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение от «Сент-Этьена» (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Франции.

— Матч был очень равным, не понимаю, как можно было засчитать гол «Сент-Этьена» после грубого фола в середине поля, — цитирует Жардима L'Equipe. — Судьи хотели отдать победу «Сент-Этьену». Это невероятно, вопреки всем механизмам, существующим во Франции. Все по телевизору это видели. 99 % людей думают то же самое.

Только четыре минуты дополнительного времени при двух красных карточках и шести заменах! Я не понимаю, разочарован, потому что являюсь профессионалом. Мне нравится, что профессионалов уважают. Такое отношение — не уважение.

Сент-Этьен — Монако

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