Суд списал со счета Бензема 230 тысяч евро

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема был приговорен к одному году лишения свободы условно. Наказание было назначено за соучастие в шантаже бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна.

В пятницу, 28 января, французский суд списал со счета Бензема 230 тысяч, сообщает L'Equipe. 80 тысяч — компенcация судебных издержек. Еще 150 тысяч — компенсация морального ущерба пострадавшей стороне.

Напомним, в 2015 году Бензема был обвинен в посредничестве при шантаже партнера по национальной команде Вальбуэна записью интимного характера. Из-за этой ситуации игрок несколько лет не вызывался в сборную Франции.