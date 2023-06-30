Суд по делу главного тренера «ПСЖ» Гальтье назначен на 15 декабря
Судебное заседание по делу главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье состоится 15 декабря в Ницце, сообщает Le Parisien.
30 июня стало известно, что специалиста задержали на 24 часа в Ницце в рамках расследования дела о расистских оскорблениях.
В апреле этого года французские СМИ опубликовали переписку Гальтье с бывшим спортивным директором «Ниццы» Жульеном Фурнье. Гальтье, который тогда тренировал «Ниццу», заявил, что в команде не должно быть слишком много темнокожих и мусульман.
Гальтье возглавляет «ПСЖ» с лета прошлого года. Ранее сообщалось, что он покинет команду по итогам сезона-2022/23, а новым главным тренером парижан станет Луис Энрике.
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|И
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1
|ПСЖ
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|0-0
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2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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34 тур
|13.08
|00:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|00:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
|00:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
|- : -
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