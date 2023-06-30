Суд по делу главного тренера «ПСЖ» Гальтье назначен на 15 декабря

Судебное заседание по делу главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье состоится 15 декабря в Ницце, сообщает Le Parisien.

30 июня стало известно, что специалиста задержали на 24 часа в Ницце в рамках расследования дела о расистских оскорблениях.

В апреле этого года французские СМИ опубликовали переписку Гальтье с бывшим спортивным директором «Ниццы» Жульеном Фурнье. Гальтье, который тогда тренировал «Ниццу», заявил, что в команде не должно быть слишком много темнокожих и мусульман.

Гальтье возглавляет «ПСЖ» с лета прошлого года. Ранее сообщалось, что он покинет команду по итогам сезона-2022/23, а новым главным тренером парижан станет Луис Энрике.