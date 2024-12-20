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Суд отказал Сафонову в иске о нечинении препятствий в общении с ребенком

Алина Савинова
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Адвокат бывшей супруги голкипера «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова сообщила, что Никулинский суд отклонил иск футболиста о нечинении препятствий в общении с ребенком его бывшей женой Анастасией Казачек.

Заседание прошло в пятницу, 20 декабря. Суд признал, что Казачек не нарушала право Сафонова на общение с ребенком.

«Суд установил порядок общения Сафонова М. Е. с ребенком строго в присутствии матери ребенка. Рассмотрение иска Сафонова о разделе автомобиля с детским креслом суд отложил на 5 февраля 2025 года», — приводит ТАСС слова адвоката.

17 декабря Хорошевский районный суд города Москвы отклонил иск Сафонова к бывшей жене на содержание дочери. В январе Никулинский суд обязал спортсмена выплачивать четверть его доходов на содержание ребенка.

Источник: ТАСС
Матвей Сафонов
Футбол
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1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
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 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
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 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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3.01 23:00
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Лилль – Нант
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4.01 23:00
Лион – Монпелье
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