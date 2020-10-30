Суд оправдал президента «ПСЖ» по делу о мошенничестве
Завершилось судебное разбирательство в отношении президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи и бывшего генсека ФИФА Жерома Вальке, сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, глава парижан получил оправдательный приговор, в то время как Вальке получил 120 дня условного тюремного срока.
— После четырех лет беспочвенных, надуманных обвинений и постоянных нападок на мою репутацию суд полностью оправдал меня , — приводит слова Аль-Хелаифи L'Equipe. — Сегодняшний приговор — настоящая победа. Он подтверждает, что я всегда действовал со строжайшим уважением к закону.
В 2017 году генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении президента парижского клуба и Вальке по подозрению во взяточничестве, мошенничестве, преступной халатности и подделке документов. В феврале СМИ сообщали, что президент «ПСЖ» заплатил более миллиона швейцарских франков в рамках мирового соглашения, после чего швейцарская прокуратура сняла с него часть обвинений в коррупции.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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