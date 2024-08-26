Суд обязал Сафонова выплатить долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей
Московский городской суд удовлетворил требования со стороны бывшей жены вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова и оставил решение Никулинского суда без изменений, сообщает Baza.
Теперь 25-летний футболист должен выплатить Анастасии Сафоновой 60 миллионов рублей алиментов и ежемесячно отдавать бывшей супруге на дочь 25 процентов от зарплаты.
Отмечается, что адвокаты российского голкипера планируют обжаловать это решение.
В феврале Сафонов проиграл суд своей бывшей супруге, по решению которого его обязали выплачивать девушке четверть доходов в качестве алиментов на ребенка. 8 июля новичок «ПСЖ» попросил суд снизить алименты с 25 процентов от зарплаты до 300 тысяч рублей. Помимо этого, у голкипера накопился долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
Ранее Анастасия Сафонова заявила, что ее дочери Майе нужны 238 миллионов рублей за 15 лет для того, чтобы реализоваться в жизни.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|
2
|Лилль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Монако
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
4
|Ланс
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
5
|Марсель
|2
|1
|1
|0
|7-3
|4
|
6
|Страсбур
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
7
|Нант
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
8
|Ренн
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
9
|Гавр
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Осер
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
11
|Тулуза
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Ницца
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Реймс
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Монпелье
|2
|0
|1
|1
|1-7
|1
|
15
|Сент-Этьен
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
16
|Анже
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
17
|Лион
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
18
|Брест
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|30.08
|21:45
|
Лион – Страсбур
|- : -
|31.08
|18:00
|
Брест – Сент-Этьен
|- : -
|31.08
|20:00
|
Монпелье – Нант
|- : -
|31.08
|22:00
|
Тулуза – Марсель
|- : -
|1.09
|16:00
|
Монако – Ланс
|- : -
|1.09
|18:00
|
Анже – Ницца
|- : -
|1.09
|18:00
|
Гавр – Осер
|- : -
|1.09
|18:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|1.09
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|3
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|3
|
|
Ли Кан Ин
ПСЖ
|2
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|2
|1
|0
|
|
Адо Онайву
Осер
|2
|1
|0