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Сегодня, 17:49

Суд обязал Сафонова выплатить долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей

Алина Савинова
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Московский городской суд удовлетворил требования со стороны бывшей жены вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова и оставил решение Никулинского суда без изменений, сообщает Baza.

Теперь 25-летний футболист должен выплатить Анастасии Сафоновой 60 миллионов рублей алиментов и ежемесячно отдавать бывшей супруге на дочь 25 процентов от зарплаты.

Отмечается, что адвокаты российского голкипера планируют обжаловать это решение.

В феврале Сафонов проиграл суд своей бывшей супруге, по решению которого его обязали выплачивать девушке четверть доходов в качестве алиментов на ребенка. 8 июля новичок «ПСЖ» попросил суд снизить алименты с 25 процентов от зарплаты до 300 тысяч рублей. Помимо этого, у голкипера накопился долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

Ранее Анастасия Сафонова заявила, что ее дочери Майе нужны 238 миллионов рублей за 15 лет для того, чтобы реализоваться в жизни.

Источник: https://t.me/bazabazon/30688
Матвей Сафонов
Футбол
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5
 Марсель 2 1 1 0 7-3 4
6
 Страсбур 2 1 1 0 4-2 4
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 Нант 2 1 1 0 2-0 4
8
 Ренн 2 1 0 1 4-3 3
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16
 Анже 2 0 0 2 0-3 0
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Лион – Страсбур
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Брест – Сент-Этьен
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