15:09 16 декабря | ФУТБОЛ — Франция

Суд не стал снимать обвинения с Бензема по делу о шантаже Вальбуэна, обвиняемым может стать и Сиссе

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Суд Версаля отклонил запрос адвокатов форварда "Реала" Карима Бензема, которые просили снять обвинения с игрока по делу о шантаже полузащитника "Лиона" Матье Вальбуэна. Как сообщает AFP, рассмотрение ходатайства состоялось сегодня, но судья не нашел причин снимать обвинения с Бензема и еще троих подозреваемых.

В то же время прокуратура готовит прошение о привлечении к делу экс-форварда сборной Франции Джибриля Сиссе, который также может быть причастен к шантажу. Именно он первым сообщил Вальбуэна о компрометирующем его видео. В октябре 2015 года Сиссе побывал в полиции, однако его отпустили. Теперь прокуратура просит включить Сиссе в список подозреваемых. Первый такой запрос в августе был отклонен.

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