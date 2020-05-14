Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Субисаррета покинул пост спортивного директора «Марселя»

14 мая 2020, 23:53
Теги:

Спортивный директор «Марселя» Андони Субисаррета покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

58-летний специалист работал во французском клубе с октября 2016 года.

Его уход может повлиять на будущее главного тренера Андре Виллаша-Боаша, который также может покинуть клуб.

«Марсель» занял 2-е место по итогам сезона, который досрочно завершился из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир