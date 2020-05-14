Субисаррета покинул пост спортивного директора «Марселя»
14 мая 2020, 23:53
Спортивный директор «Марселя» Андони Субисаррета покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.
58-летний специалист работал во французском клубе с октября 2016 года.
Его уход может повлиять на будущее главного тренера Андре Виллаша-Боаша, который также может покинуть клуб.
«Марсель» занял 2-е место по итогам сезона, который досрочно завершился из-за пандемии коронавируса.
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