Субисаррета покинул пост спортивного директора «Марселя»

Спортивный директор «Марселя» Андони Субисаррета покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

58-летний специалист работал во французском клубе с октября 2016 года.

Его уход может повлиять на будущее главного тренера Андре Виллаша-Боаша, который также может покинуть клуб.

«Марсель» занял 2-е место по итогам сезона, который досрочно завершился из-за пандемии коронавируса.