Субисаррета может потерять должность спортивного директора в «Марселе»

Андони Субисаррета может покинуть пост спортивного директора «Марселя», сообщает GFFN. Руководство клуба недовольно работой экс-голкипера сборной Испании. Американский инвестор считает, что 200 миллионов евро, которые он вложил в клуб, потратились слишком быстро, а возврата инвестиций не было.

Также в клубе недовольны покупками Грегори Сертича и Кевина Стротмана, а также тем, что летом «Марсель» не расстался с дорогостоящими Морганом Сансоном и Флорианом Товеном.

Предыдущий президент «Марселя» Пап Диуф зимой раскритиковал работу Субисарреты, заявив, что он «привык играть с чековыми книжками топ-клубов».

Субисаррета работает спортивным директором «Марселя» с октября 2016 года. С 2010 по начало 2015 года он занимал аналогичную должность в «Барселоне».