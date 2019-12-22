Субашича удалили, когда он сидел на скамейке запасных

«Монако» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Франции разгромил «Лилль» — 5:1. При счете 4:1 был удален запасной голкипер монегасков Даниель Субашич. Он остался недоволен действиями судьи, который не назначил пенальти в ворота гостей.

Он получил желтую карточку и продолжал возмущаться действиями арбитра, который впоследствии показал голкиперу красную.

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