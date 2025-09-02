«Страсбур» подписал Чилуэлла из «Челси»

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл подписал контракт со «Страсбуром», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним англичанином рассчитано до лета 2027 года.

Зимой 2025 года Чилуэлл был арендован «Кристал Пэлас». В общей сложности защитник провел 12 матчей и забил 1 гол.