«Страсбур» выкупит у «Порту» экс-форварда «Спартака»

Нападающий Маджид Уорис на постоянной основе станет игроком «Страсбура», за который выступает на правах аренды с начала 2020 года, сообщает Ghana Soccernet. Форвард принадлежит «Порту».

Страсбур" заплатит за 28-летнего форварда необходимую сумму. В феврале Уорис признавался лучшим игроком «Страсбура». На его счету 2 гола и 1 результативная передача в 8 матчах текущего сезона. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,4 миллиона евро. Контракт рассчитан до лета 2022 года.

В 15 матчах за «Спартак» он забил один гол.