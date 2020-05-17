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«Страсбур» выкупит у «Порту» экс-форварда «Спартака»

03:19
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Нападающий Маджид Уорис на постоянной основе станет игроком «Страсбура», за который выступает на правах аренды с начала 2020 года, сообщает Ghana Soccernet. Форвард принадлежит «Порту».

Страсбур" заплатит за 28-летнего форварда необходимую сумму. В феврале Уорис признавался лучшим игроком «Страсбура». На его счету 2 гола и 1 результативная передача в 8 матчах текущего сезона. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,4 миллиона евро. Контракт рассчитан до лета 2022 года.

В 15 матчах за «Спартак» он забил один гол.

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