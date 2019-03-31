"Страсбур" в четвертый раз выиграл Кубок лиги

"Страсбур" в финале Кубка лиги обыграл "Генгам". Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 0:0. Серию пенальти команда выиграла со счетом 4:1.

Для "Страсбура" этот Кубок лиги стал четвертым в истории. Команда вышла на второе место среди победителей. Первое место у "ПСЖ" - восемь трофеев.

Кубок французской лиги

Финал

"Страсбур" - "Генгам" - 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 4:1

"Страсбур": Камара, Коне (Кароль, 90), Лала, Митрович, Мартинес, Каси, Томассон, Прцич, Сиссоко (Льенар, 118), Мотиба (Да Кошта, 81), Айорк (Зохи, 105).

"Генгам": Кайар, Сорбон, Кербрат, Ребошу, Траоре, Ндонг, Бенезе (Роделен, 86), Блас (Дидо, 98), Фири, Ру (Менди, 67), Тюрам.

Предупреждения: Фири, 24. Сиссоко, 69. Бенезе, 70. Томассон, 96.

Судья: Мийо.

30 марта. Лилль. Стадион "Пьер Моруа".