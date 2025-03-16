Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

16 марта 2025, 21:14

«Страсбур» обыграл «Тулузу» в лиге 1

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Страсбур» дома победил «Тулузу» в матче 26-го тура французской лиги 1 — 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Феликса Лемарешаля (47-я минута) и Андрея Сантоса (54-я). Единственный мяч гостей забил Франк Магри (3-я).

Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур.
16 марта 2025, 19:15. ла Мено (Страсбург)
Страсбур
2:1
Тулуза

В параллельном матче «Брест» и «Реймс» сыграли вничью — 0:0.

Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур.
16 марта 2025, 19:15. Франсис Ле Бле (Брест)
Брест
0:0
Реймс
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Страсбур
ФК Тулуза
Читайте также
«Ямаль никогда не делал столько объема черновой работы». Юрий Семин – о победе Испании в полуфинале ЧМ 2026
Захарова дала совет спрятавшейся в киевском убежище фон дер Ляйен
Хоккеист Дмитрий Яшкин женился во второй раз
Роналду установил антирекорд по голам в плей-офф ЧМ
«Мы остаемся в меньшинстве». Норвегия назвала возвращение России в мировой гандбол «ошибкой»
Что произошло за день 16 июля. Главное
Популярное видео
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Матч «Монпелье» и «Сент-Этьена» приостановили из-за беспорядков на трибунах

«ПСЖ» — «Марсель»: онлайн-трансляция матча лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ле Ман 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
22.08 00:00 Тулуза – Лион - : -
22.08 00:00 Труа – Париж - : -
Все результаты / календарь

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости