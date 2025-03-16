«Страсбур» обыграл «Тулузу» в лиге 1
«Страсбур» дома победил «Тулузу» в матче 26-го тура французской лиги 1 — 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Феликса Лемарешаля (47-я минута) и Андрея Сантоса (54-я). Единственный мяч гостей забил Франк Магри (3-я).
В параллельном матче «Брест» и «Реймс» сыграли вничью — 0:0.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.08
|00:00
|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
|00:00
|Гавр – Монако
|- : -
|22.08
|00:00
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|00:00
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
|- : -
Новости