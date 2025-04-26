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Сегодня, 19:55

«Страсбур» на своем поле победил «Сент-Этьен»

Алина Савинова
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«Страсбур» одержал победу над «Сент-Этьеном» в домашнем матче 31-го тура лиги 1 — 3:1.

Голы хозяев в этой игре забили Дилан Баква, а также Диегу Морейра и Эмануэль Эмегха, на счету которых еще по результативной передаче. Автором единственного забитого мяча гостей стал Зурико Давиташвили.

«Страсбур» набрал 54 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Сент-Этьен» с 27 баллами идет на предпоследней, 17-й позиции.

Франция. Лига 1. 31-й тур.
26 апреля, 18:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
3:1
Сент-Этьен

Футбол
ФК Сент-Этьен
ФК Страсбур
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 24 6 1 84-31 78
2
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Ницца 31 15 9 7 59-39 54
5
 Страсбур 31 15 9 7 51-38 54
6
 Лилль 30 15 8 7 47-32 53
7
 Лион 30 15 6 9 58-41 51
8
 Ланс 30 13 6 11 35-33 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 30 10 8 12 41-45 38
12
 Тулуза 30 9 7 14 38-39 34
13
 Реймс 30 8 8 14 32-42 32
14
 Нант 30 7 10 13 35-50 31
15
 Анже 30 8 6 16 29-48 30
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
 Сент-Этьен 30 6 6 18 32-71 24
18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
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Анже – Лилль
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