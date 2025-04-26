«Страсбур» на своем поле победил «Сент-Этьен»

«Страсбур» одержал победу над «Сент-Этьеном» в домашнем матче 31-го тура лиги 1 — 3:1.

Голы хозяев в этой игре забили Дилан Баква, а также Диегу Морейра и Эмануэль Эмегха, на счету которых еще по результативной передаче. Автором единственного забитого мяча гостей стал Зурико Давиташвили.

«Страсбур» набрал 54 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Сент-Этьен» с 27 баллами идет на предпоследней, 17-й позиции.