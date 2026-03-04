«Страсбур» обыграл «Реймс» и вышел в полуфинал Кубка Франции

«Страсбур» выиграл у «Реймса» в матче 1/4 финала Кубка Франции — 2:1. Игра прошла на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбуре.

В первом тайме голов забито не было. В конце второй половины хозяева забили два гола с пенальти за 4 минуты. Отличились Хоакин Паникелли и Хулио Энкисо. Шампаньцы отыграли один мяч в добавленное время — забил Элог Заби.

«Страсбур» стал первым полуфиналистом Кубка Франции. Соперник эльзасцев определится после жеребьевки.