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«Страсбур» в меньшинстве удержал ничью в игре с «Ренном»

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«Страсбур» сыграл вничью с «Ренном» в 12-м туре чемпионата Франции (1:1). Адриен Томассон на 24-й минуте вывел хозяев вперед, а в конце первого тайма они остались в меньшинстве, так как Митрович удалился. После перерыва гостям удалось отыграться.

«Ренн» идет на 6-м месте в турнирной таблице, а «Страсбур» — на 19-м.

Чемпионат Франции

Лига 1

12-й тур

«Страсбур» — «Ренн» — 1:1 (1:0)

Голы: Томассон, 24 (1:0). Юну, 60 (1:1).

«Страсбур»: Кавасима, Лала, Митрович, Каси (Аанеба, 87), Симакан, Томассон (Кароль, 73), Аолу, Сиссоко, Беллегард, Диалло (Шахири, 87), Айорк (Льенар, 63).

«Ренн»: Гомис, Да Силва, Траоре, Мауасса (Трюффер, 46), Ниамси (Ньянг, 70), Н`Зонзи, Буриго, Камавинга (Леа Силики, 46), Гирасси (Юну, 45), Тэ (Гбохо, 46), Доку.

Удаление: Митрович, 40.

Судья: Мийо.

27 ноября. Страсбург. Стадион «ла Мено».

Страсбур — Ренн

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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