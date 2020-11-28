«Страсбур» в меньшинстве удержал ничью в игре с «Ренном»
«Страсбур» сыграл вничью с «Ренном» в 12-м туре чемпионата Франции (1:1). Адриен Томассон на 24-й минуте вывел хозяев вперед, а в конце первого тайма они остались в меньшинстве, так как Митрович удалился. После перерыва гостям удалось отыграться.
«Ренн» идет на 6-м месте в турнирной таблице, а «Страсбур» — на 19-м.
Чемпионат Франции
Лига 1
12-й тур
«Страсбур» — «Ренн» — 1:1 (1:0)
Голы: Томассон, 24 (1:0). Юну, 60 (1:1).
«Страсбур»: Кавасима, Лала, Митрович, Каси (Аанеба, 87), Симакан, Томассон (Кароль, 73), Аолу, Сиссоко, Беллегард, Диалло (Шахири, 87), Айорк (Льенар, 63).
«Ренн»: Гомис, Да Силва, Траоре, Мауасса (Трюффер, 46), Ниамси (Ньянг, 70), Н`Зонзи, Буриго, Камавинга (Леа Силики, 46), Гирасси (Юну, 45), Тэ (Гбохо, 46), Доку.
Удаление: Митрович, 40.
Судья: Мийо.
27 ноября. Страсбург. Стадион «ла Мено».
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