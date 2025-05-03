«ПСЖ» на выезде проиграл «Страсбуру», Сафонов пропустил 2 гола

«ПСЖ» на выезде уступил «Страсбуру» в матче 32-го тура чемпионата Франции — 1:2.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и пропустил 2 гола. На 20-й минуте защитник «ПСЖ» Люка Эрнандез забил в свои ворота, на 45-й минуте отличился полузащитник «Страсбура» Феликс Лемарешаль.

Единственный гол гостей на 46-й минуте забил Брэдли Барколя.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице лиги 1 с 78 очками, команда обеспечила себе чемпионство 4 тура назад.

«Страсбур» благодаря победе поднялся на четвертое место в таблице с 57 очками.