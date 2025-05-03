«Страсбур» и «ПСЖ» сыграют в 32-м туре чемпионата Франции в субботу, 3 мая. Матч на стадионе «Стад де ла Мано» в Страсбурге (Франция) начнется в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Страсбур» — «ПСЖ» изучайте в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Франции. Лига 1. 32-й тур.

03 мая, 18:00. Stade de la Meinau (Страсбург)

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен при наличии подписки.

«Страсбур» в лиге 1 набрал 54 очка и занимает седьмое место, его соперником в предыдущем туре был «Сент-Этьен» (3:1). «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции. Клуб из Парижа набрал 78 очков, в предыдущем туре красно-синие уступили «Ницце» (1:3).

Выступающий за «ПСЖ» российский вратарь Матвей Сафонов в этом сезоне провел во всех турнирах 15 матчей и пропустил 11 голов.