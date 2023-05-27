«ПСЖ» досрочно выиграл чемпионат Франции

«ПСЖ» в гостях сыграл вничью со «Страсбуром» в матче 37-го тура чемпионата Франции — 1:1.

Счет в матче открыл форвард парижан Лионель Месси и благодаря этому голу вышел на первое место в списке бомбардиров в истории топ-5 лиг Европы.

Ответный мяч забил нападающий «Страсбура» Кевин Гамейро.

После этого матча «ПСЖ» оформил досрочное чемпионство в лиге 1, набрав 85 очков. Вторым идет «Ланс» с 81 очком за тур до конца чемпионата.

«Тулуза» дома сыграла вничью с «Осером» — 1:1. В составе хозяев отличился Закария Абухляль. За «Осер» забил Райан Равелосон.

«Лион» дома разгромил «Реймс» — 3:0. В составе победителей отметились Александр Ляказетт и Максенс Какере. Также автогол забил защитник «Реймса» Эммануэль Агбаду.

«Клермон» дома обыграл «Лорьян» — 2:0. В составе хозяев забили Саиф-Эддин Хауи и Максимилиано Кофрие.

«Ницца» на выезде одержала волевую победу над «Монпелье» — 3:2. Первые для мяча в этой встрече забил Тежи Саванье, затем гости ответили тремя голами, их авторами стали Росс Баркли и Гаэтан Лаборде, который оформил дубль.