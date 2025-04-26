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Сегодня, 01:44

«Страсбур» продлит контракт с главным тренером Росеньором

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лиам Росеньор.
Фото AFP

«Страсбур» достиг соглашения с главным тренером Лиамом Росеньором о продлении контракта. По информации журналиста Дэвида Орнштейна, новое соглашение рассчитано до июня 2028 года.

40-летний англичанин отклонил многочисленные предложения от клубов из АПЛ.

Росеньор возглавил французскую команду в июле 2024 года. Ранее он работал в «Халл Сити» и «Дерби Каунти».

«Страсбур» после 30 туров занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 51 очко, и борется за попадание в еврокубки.

Футбол
ФК Страсбур
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«ПСЖ» проиграл «Ницце» и потерпел первое поражение в лиге 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 24 6 1 84-31 78
2
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Ницца 31 15 9 7 59-39 54
5
 Лилль 30 15 8 7 47-32 53
6
 Лион 30 15 6 9 58-41 51
7
 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
8
 Ланс 30 13 6 11 35-33 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 30 10 8 12 41-45 38
12
 Тулуза 30 9 7 14 38-39 34
13
 Реймс 30 8 8 14 32-42 32
14
 Нант 30 7 10 13 35-50 31
15
 Анже 30 8 6 16 29-48 30
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
 Сент-Этьен 29 6 6 17 31-68 24
18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
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25.04 21:45
ПСЖ – Ницца
 1 : 3
26.04 18:00
Страсбур – Сент-Этьен
 - : -
26.04 20:00
Гавр – Монако
 - : -
26.04 22:05
Лион – Ренн
 - : -
27.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
27.04 18:15
Ланс – Осер
 - : -
27.04 18:15
Монпелье – Реймс
 - : -
27.04 18:15
Нант – Тулуза
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