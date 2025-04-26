«Страсбур» продлит контракт с главным тренером Росеньором

«Страсбур» достиг соглашения с главным тренером Лиамом Росеньором о продлении контракта. По информации журналиста Дэвида Орнштейна, новое соглашение рассчитано до июня 2028 года.

40-летний англичанин отклонил многочисленные предложения от клубов из АПЛ.

Росеньор возглавил французскую команду в июле 2024 года. Ранее он работал в «Халл Сити» и «Дерби Каунти».

«Страсбур» после 30 туров занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 51 очко, и борется за попадание в еврокубки.