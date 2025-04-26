«Страсбур» продлит контракт с главным тренером Росеньором
«Страсбур» достиг соглашения с главным тренером Лиамом Росеньором о продлении контракта. По информации журналиста Дэвида Орнштейна, новое соглашение рассчитано до июня 2028 года.
40-летний англичанин отклонил многочисленные предложения от клубов из АПЛ.
Росеньор возглавил французскую команду в июле 2024 года. Ранее он работал в «Халл Сити» и «Дерби Каунти».
«Страсбур» после 30 туров занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 51 очко, и борется за попадание в еврокубки.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|24
|6
|1
|84-31
|78
|
2
|Марсель
|30
|17
|4
|9
|62-42
|55
|
3
|Монако
|30
|16
|6
|8
|57-35
|54
|
4
|Ницца
|31
|15
|9
|7
|59-39
|54
|
5
|Лилль
|30
|15
|8
|7
|47-32
|53
|
6
|Лион
|30
|15
|6
|9
|58-41
|51
|
7
|Страсбур
|30
|14
|9
|7
|48-37
|51
|
8
|Ланс
|30
|13
|6
|11
|35-33
|45
|
9
|Брест
|30
|13
|5
|12
|48-49
|44
|
10
|Ренн
|30
|12
|2
|16
|45-40
|38
|
11
|Осер
|30
|10
|8
|12
|41-45
|38
|
12
|Тулуза
|30
|9
|7
|14
|38-39
|34
|
13
|Реймс
|30
|8
|8
|14
|32-42
|32
|
14
|Нант
|30
|7
|10
|13
|35-50
|31
|
15
|Анже
|30
|8
|6
|16
|29-48
|30
|
16
|Гавр
|30
|8
|3
|19
|33-64
|27
|
17
|Сент-Этьен
|29
|6
|6
|17
|31-68
|24
|
18
|Монпелье
|29
|4
|3
|22
|22-69
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.04
|21:45
|
ПСЖ – Ницца
|1 : 3
|26.04
|18:00
|
Страсбур – Сент-Этьен
|- : -
|26.04
|20:00
|
Гавр – Монако
|- : -
|26.04
|22:05
|
Лион – Ренн
|- : -
|27.04
|16:00
|
Анже – Лилль
|- : -
|27.04
|18:15
|
Ланс – Осер
|- : -
|27.04
|18:15
|
Монпелье – Реймс
|- : -
|27.04
|18:15
|
Нант – Тулуза
|- : -
|27.04
|21:45
|
Марсель – Брест
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|21
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|18
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|П
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клосс
Ницца
|8
|
|
Райан Шерки
Лион
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|19
|2
|3
|
|
Лилиан Рао-Лисоа
Анже
|25
|2
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|24
|1
|4
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