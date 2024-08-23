«Страсбур» подписал 18-летнего Сарра из «Лиона»

Защитник «Лиона» Мамаду Сарр подписал контракт со «Страсбуром», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 18-летним французом рассчитано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода в 10 миллионов евро.

Сарр провел вторую часть минувшего сезона в аренде у бельгийского РВДМ. Всего на его счету 16 матчей и забил один гол.