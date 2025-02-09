«Страсбур» всухую обыграл «Монпелье» в лиге 1

«Страсбур» на своем поле победил «Монпелье» в матче 21-го тура чемпионата Франции — 2:0.

Первый гол в игре забил Эмануэль Эмегха, который отличился на 45+2-й минуте. Преимущество хозяев на 69-й минуте увеличил Себастиан Нанаси.

«Страсбур» 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице. У «Монпелье» 15 баллов и последняя строчка.

Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур.

09 февраля 2025, 19:15. ла Мено (Страсбург)

В параллельном матче дня «Осер» и «Тулуза» сыграли вничью (2:2). «Осер» набрал 24 очка и поднялся на 11-ю позицию в лиге 1. «Тулуза» (27) располагается на строчку выше.