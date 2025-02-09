«Страсбур» всухую обыграл «Монпелье» в лиге 1
«Страсбур» на своем поле победил «Монпелье» в матче 21-го тура чемпионата Франции — 2:0.
Первый гол в игре забил Эмануэль Эмегха, который отличился на 45+2-й минуте. Преимущество хозяев на 69-й минуте увеличил Себастиан Нанаси.
«Страсбур» 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице. У «Монпелье» 15 баллов и последняя строчка.
В параллельном матче дня «Осер» и «Тулуза» сыграли вничью (2:2). «Осер» набрал 24 очка и поднялся на 11-ю позицию в лиге 1. «Тулуза» (27) располагается на строчку выше.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|24
|4
|6
|74-29
|76
|
2
|Ланс
|34
|22
|4
|8
|66-35
|70
|
3
|Лилль
|34
|18
|7
|9
|52-37
|61
|
4
|Лион
|34
|18
|6
|10
|53-40
|60
|
5
|Марсель
|34
|18
|5
|11
|63-45
|59
|
6
|Ренн
|34
|17
|8
|9
|59-50
|59
|
7
|Монако
|34
|16
|6
|12
|60-54
|54
|
8
|Страсбур
|34
|15
|8
|11
|58-47
|53
|
9
|Лорьян
|34
|11
|12
|11
|48-51
|45
|
10
|Тулуза
|33
|12
|8
|13
|47-46
|44
|
11
|Париж
|34
|11
|11
|12
|47-50
|44
|
12
|Брест
|34
|10
|9
|15
|43-55
|39
|
13
|Анже
|34
|9
|9
|16
|29-48
|36
|
14
|Гавр
|34
|7
|14
|13
|32-44
|35
|
15
|Осер
|34
|8
|10
|16
|34-44
|34
|
16
|Ницца
|34
|7
|11
|16
|37-60
|32
|
17
|Нант
|33
|5
|8
|20
|29-52
|23
|
18
|Метц
|34
|3
|8
|23
|32-76
|17
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.05
|22:00
|Брест – Анже
|1 : 1
|17.05
|22:00
|Лилль – Осер
|0 : 2
|17.05
|22:00
|Лорьян – Гавр
|0 : 2
|17.05
|22:00
|Лион – Ланс
|0 : 4
|17.05
|22:00
|Марсель – Ренн
|3 : 1
|17.05
|22:00
|Нант – Тулуза
|- : -
|17.05
|22:00
|Ницца – Метц
|0 : 0
|17.05
|22:00
|Париж – ПСЖ
|2 : 1
|17.05
|22:00
|Страсбур – Монако
|5 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|21
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|16
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|16
|П
|
|
Людовик Айорк
Брест
|9
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|9
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|23
|2
|5
|
|
Исмаэль Дукуре
Страсбур
|25
|2
|4
|
|
Аруна Санганте
Гавр
|28
|2
|4
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