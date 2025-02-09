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9 февраля 2025, 21:10

«Страсбур» всухую обыграл «Монпелье» в лиге 1

Алина Савинова

«Страсбур» на своем поле победил «Монпелье» в матче 21-го тура чемпионата Франции — 2:0.

Первый гол в игре забил Эмануэль Эмегха, который отличился на 45+2-й минуте. Преимущество хозяев на 69-й минуте увеличил Себастиан Нанаси.

«Страсбур» 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице. У «Монпелье» 15 баллов и последняя строчка.

Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур.
09 февраля 2025, 19:15. ла Мено (Страсбург)
Страсбур
2:0
Монпелье

В параллельном матче дня «Осер» и «Тулуза» сыграли вничью (2:2). «Осер» набрал 24 очка и поднялся на 11-ю позицию в лиге 1. «Тулуза» (27) располагается на строчку выше.

Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур.
09 февраля 2025, 19:15. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
2:2
Тулуза
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Футбол
ФК Монпелье
ФК Осер
ФК Страсбур
ФК Тулуза
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«Марсель» на выезде обыграл «Анже»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 24 4 6 74-29 76
2
 Ланс 34 22 4 8 66-35 70
3
 Лилль 34 18 7 9 52-37 61
4
 Лион 34 18 6 10 53-40 60
5
 Марсель 34 18 5 11 63-45 59
6
 Ренн 34 17 8 9 59-50 59
7
 Монако 34 16 6 12 60-54 54
8
 Страсбур 34 15 8 11 58-47 53
9
 Лорьян 34 11 12 11 48-51 45
10
 Тулуза 33 12 8 13 47-46 44
11
 Париж 34 11 11 12 47-50 44
12
 Брест 34 10 9 15 43-55 39
13
 Анже 34 9 9 16 29-48 36
14
 Гавр 34 7 14 13 32-44 35
15
 Осер 34 8 10 16 34-44 34
16
 Ницца 34 7 11 16 37-60 32
17
 Нант 33 5 8 20 29-52 23
18
 Метц 34 3 8 23 32-76 17
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32 тур
33 тур
34 тур
17.05 22:00 Брест – Анже 1 : 1
17.05 22:00 Лилль – Осер 0 : 2
17.05 22:00 Лорьян – Гавр 0 : 2
17.05 22:00 Лион – Ланс 0 : 4
17.05 22:00 Марсель – Ренн 3 : 1
17.05 22:00 Нант – Тулуза - : -
17.05 22:00 Ницца – Метц 0 : 0
17.05 22:00 Париж – ПСЖ 2 : 1
17.05 22:00 Страсбур – Монако 5 : 4
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ЖК
Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 21
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 16
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 16
П
Людовик Айорк
Людовик Айорк

Брест

 9
Адриен Томассон
Адриен Томассон

Ланс

 9
Усман Дембеле
Усман Дембеле

ПСЖ

 7
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 23 2 5
Исмаэль Дукуре
Исмаэль Дукуре

Страсбур

 25 2 4
Аруна Санганте
Аруна Санганте

Гавр

 28 2 4
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