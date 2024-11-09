«Страсбур» сыграет с «Монако» в чемпионате Франции по футболу 9 ноября

«Страсбур» сыграет с «Монако» в 11-м туре чемпионата Франции по футболу в субботу, 9 ноября. Матч пройдет на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге (Франция) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Страсбур» — «Монако» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры в России покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

По итогам 10-ти туров лиги 1 команда из Страсбурга набрала 13 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Монегаски идут на третьей строчке чемпионата, в их активе — 20 баллов.

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