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«Монако» без Головина одержал волевую победу над «Страсбуром»

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«Монако» в гостевом матче 11-го тура чемпионата Франции одержал волевую победу над «Страсбуром» — 3:1. Все три гола монегаски забили после 78-й минуты встречи: дубль сделал полузащитник Элисс Бен Сегир, еще один мяч на счету форварда Джорджа Иленихенья.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин пропустил встречу из-за повреждения.

Благодаря победе монегаски набрали 23 очка, опередили «Марсель» (20 очков) и поднялись на второе место в турнирной таблице лиги 1.

Франция. Лига 1. 11-й тур
09 нояб, 19:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
1:3
Монако
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2024-2025/
Александр Головин
ФК Монако
ФК Страсбур
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«Страсбур» — «Монако»: смотреть матч лиги 1 онлайн
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 10 8 2 0 29-8 26
2
 Монако 11 7 2 2 18-8 23
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 10 5 3 2 16-9 18
5
 Ницца 10 4 4 2 19-9 16
6
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
7
 Лион 10 4 3 3 17-15 15
8
 Ланс 10 3 5 2 9-7 14
9
 Реймс 10 4 2 4 16-15 14
10
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
11
 Брест 10 4 1 5 13-16 13
12
 Тулуза 10 3 3 4 11-11 12
13
 Ренн 10 3 2 5 13-16 11
14
 Нант 10 2 4 4 12-14 10
15
 Анже 10 2 4 4 11-16 10
16
 Сент-Этьен 10 3 1 6 10-24 10
17
 Гавр 10 3 0 7 8-20 9
18
 Монпелье 10 1 1 8 8-30 4
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32 тур
33 тур
34 тур
8.11 22:45
Марсель – Осер
 1 : 3
9.11 19:00
Страсбур – Монако
 1 : 3
9.11 21:00
Ланс – Нант
 - : -
9.11 23:00
Анже – ПСЖ
 - : -
10.11 17:00
Ницца – Лилль
 - : -
10.11 19:00
Гавр – Реймс
 - : -
10.11 19:00
Монпелье – Брест
 - : -
10.11 19:00
Ренн – Тулуза
 - : -
10.11 22:45
Лион – Сент-Этьен
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