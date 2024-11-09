«Монако» без Головина одержал волевую победу над «Страсбуром»

«Монако» в гостевом матче 11-го тура чемпионата Франции одержал волевую победу над «Страсбуром» — 3:1. Все три гола монегаски забили после 78-й минуты встречи: дубль сделал полузащитник Элисс Бен Сегир, еще один мяч на счету форварда Джорджа Иленихенья.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин пропустил встречу из-за повреждения.

Благодаря победе монегаски набрали 23 очка, опередили «Марсель» (20 очков) и поднялись на второе место в турнирной таблице лиги 1.