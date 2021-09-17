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Дубль Хабиба Диалло помог «Страсбуру» обыграть «Метц»

17 сентября 2021, 23:50
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«Страсбур» обыграл «Метц» (3:0) в домашнем матче 6-го тура чемпионата Франции. Дубль в составе победителей оформил Хабиб Диалло, еще один гол забил Людовик Айорк с пенальти.

Чемпионат Франции. Лига 1

6-й тур

«Страсбур» — «Метц» — 3:0 (3:0)

Голы: Айорк, 6 — с пенальти (1:0). Диалло, 26 (2:0). Диалло, 40 (3:0).

«Страсбур»: Селс, Джикю, Гильбер (Фила, 75), Ле Маршан, Ньямси, Томассон, Льенар, Аолу (Прцич, 67), Беллегард (Каси, 89), Диалло (Гамейро, 68), Айорк (Уорис, 89).

«Метц»: Укиджа, Юдоль, Сентонз, Бронн, Делен, Куяте, Пажо (Тшимбембе, 46), Майга (Траоре, 46), Сарр, Де Превиль (Жозеф, 68), Ньян (Гей, 46).

Предупреждения: Айорк, 17. Сентонз, 28. Ньямси, 29. Куяте, 44. Траоре, 84. Жозеф, 90+1.

Судья: Ваттеллье (Франция).

17 сентября. Страсбург. Стадион «ла Мено».

Страсбур — Метц

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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