Дубль Хабиба Диалло помог «Страсбуру» обыграть «Метц»
«Страсбур» обыграл «Метц» (3:0) в домашнем матче 6-го тура чемпионата Франции. Дубль в составе победителей оформил Хабиб Диалло, еще один гол забил Людовик Айорк с пенальти.
Чемпионат Франции. Лига 1
6-й тур
«Страсбур» — «Метц» — 3:0 (3:0)
Голы: Айорк, 6 — с пенальти (1:0). Диалло, 26 (2:0). Диалло, 40 (3:0).
«Страсбур»: Селс, Джикю, Гильбер (Фила, 75), Ле Маршан, Ньямси, Томассон, Льенар, Аолу (Прцич, 67), Беллегард (Каси, 89), Диалло (Гамейро, 68), Айорк (Уорис, 89).
«Метц»: Укиджа, Юдоль, Сентонз, Бронн, Делен, Куяте, Пажо (Тшимбембе, 46), Майга (Траоре, 46), Сарр, Де Превиль (Жозеф, 68), Ньян (Гей, 46).
Предупреждения: Айорк, 17. Сентонз, 28. Ньямси, 29. Куяте, 44. Траоре, 84. Жозеф, 90+1.
Судья: Ваттеллье (Франция).
17 сентября. Страсбург. Стадион «ла Мено».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю