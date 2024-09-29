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29 сентября, 23:45

«Марсель» проиграл «Страсбуру» и потерпел первое поражение в текущем сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Марсель» на выезде уступил «Страсбуру» в матче 6-го тура французской лиги 1 — 0:1.

Единственный гол на 40-й минуте забил Диегу Морейра.

«Марсель» (13 очков) потерпел первое поражение в текущем сезоне и остался третьим в турнирной таблице лиги 1. «Страсбур» (9) поднялся на восьмое место.

Франция. Лига 1. 6-й тур
29 сент, 21:45. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
1:0
Марсель
Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Марсель
ФК Страсбур
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 ПСЖ 6 5 1 0 20-5 16
2
 Монако 6 5 1 0 12-3 16
3
 Марсель 6 4 1 1 15-7 13
4
 Реймс 6 3 2 1 10-8 11
5
 Лилль 6 3 1 2 11-7 10
6
 Ланс 6 2 4 0 5-2 10
7
 Нант 6 2 3 1 9-6 9
8
 Страсбур 6 2 3 1 12-10 9
9
 Ницца 6 2 2 2 14-6 8
10
 Ренн 6 2 1 3 10-9 7
11
 Лион 6 2 1 3 8-12 7
12
 Осер 6 2 0 4 8-12 6
13
 Брест 6 2 0 4 8-13 6
14
 Гавр 6 2 0 4 7-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 5-8 5
16
 Монпелье 6 1 1 4 6-17 4
17
 Сент-Этьен 6 1 1 4 3-17 4
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 Анже 6 0 2 4 4-12 2
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