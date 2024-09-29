«Марсель» проиграл «Страсбуру» и потерпел первое поражение в текущем сезоне

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«Марсель» на выезде уступил «Страсбуру» в матче 6-го тура французской лиги 1 — 0:1.

Единственный гол на 40-й минуте забил Диегу Морейра.

«Марсель» (13 очков) потерпел первое поражение в текущем сезоне и остался третьим в турнирной таблице лиги 1. «Страсбур» (9) поднялся на восьмое место.