«Страсбур» ушел от поражения в матче с «Лорьяном»

«Страсбур» ушел от поражения в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Причем «Страсбур» сравнял счет в конце второго тайма.

«Лорья» не может выиграть на протяжении пяти матчей. Команда идет на четвертом месте, набрав 28 очков.

«Страсбур» занимает предпоследнее, 19-е место (11 очков).