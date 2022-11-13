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13 ноября, 21:01

«Страсбур» ушел от поражения в матче с «Лорьяном»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Страсбур» ушел от поражения в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Причем «Страсбур» сравнял счет в конце второго тайма.

«Лорья» не может выиграть на протяжении пяти матчей. Команда идет на четвертом месте, набрав 28 очков.

«Страсбур» занимает предпоследнее, 19-е место (11 очков).

Франция. Лига 1. 15-й тур
13 нояб, 19:05. La Meinau (Страсбург)
Страсбур
1:1
Лорьян

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 2
Лацио 0
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
ФК Лорьян
ФК Страсбур
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
5
 Монако 14 8 3 3 27-18 27
6
 Марсель 14 8 3 3 23-11 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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11.11 23:00
Лион – Ницца
 1 : 1
12.11 19:00
Ланс – Клермон Фут
 2 : 1
12.11 23:00
Ренн – Тулуза
 2 : 1
13.11 15:00
ПСЖ – Осер
 5 : 0
13.11 17:00
Брест – Труа
 2 : 1
13.11 17:00
Лилль – Анже
 1 : 0
13.11 17:00
Монпелье – Реймс
 1 : 1
13.11 17:00
Нант – Аяччо
 2 : 2
13.11 19:05
Страсбур – Лорьян
 1 : 1
13.11 22:45
Монако – Марсель
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 12
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ПСЖ

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Терем Моффи

Лорьян

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Лионель Месси

ПСЖ

 10
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Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

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Лилль

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 12 2 2
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