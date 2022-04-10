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Сегодня, 21:56

«Лион» ушел от поражения в матче со «Страсбуром»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лион» сыграл вничью со «Страсбуром» в матче 31-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Причем «Лион» сравнял счет на последней минуте основного времени.

«Страсбур» идет на четвертом месте в турнирной таблице (52 очка), «Лион» — на 10-м месте (46 очков).

Франция. Лига 1. 31-й тур
10 апр, 20:00. La Meinau (Страсбург)
Страсбур
1:1
Лион
Голы
Сиссоко, 20 (1:0), Токо Экамби, 90 (1:1)
Страсбур
Селс Перрен Каси (Гильбер, 74) Ньямси Джику Аолу (Диарра, 70) Льенар Беллегард Сиссоко Гамейро Айорк
Лион
Антони Лопеш (Поллерсбек, 30) Денайер Энрике Дюбуа Да Силва Ауар (Февр, 61) Лукас Пакета Ндомбеле (Рен-Аделаид, 84) Токо Экамби Дембеле (Баркола, 83) Тете (Кадевере, 62)
Предупреждения
Аолу 68’, Айорк 90’, Сиссоко 90+1’  -  Дюбуа 90+1’
Судьи
Тюрпен (Франция)
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/
ФК Лион
ФК Страсбур
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 22 5 4 70-29 71
2
 Марсель 30 16 8 6 49-29 56
3
 Ренн 31 17 5 9 67-31 56
4
 Страсбур 31 14 10 7 52-33 52
5
 Ницца 31 15 7 9 40-27 51
6
 Монако 31 14 8 9 47-32 50
7
 Лилль 31 12 12 7 39-36 48
8
 Ланс 31 13 8 10 48-40 47
9
 Лион 31 12 11 8 44-40 46
10
 Нант 31 13 7 11 40-34 46
11
 Монпелье 30 12 5 13 44-42 41
12
 Брест 31 10 9 12 39-45 39
13
 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
14
 Анже 31 8 9 14 35-45 33
15
 Труа 31 8 8 15 29-44 32
16
 Лорьян 31 7 10 14 31-50 31
17
 Клермон Фут 31 7 7 17 31-60 28
18
 Сент-Этьен 31 6 9 16 33-61 27
19
 Бордо 31 5 11 15 41-71 26
20
 Метц 31 4 11 16 28-57 23
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15.04 22:00
Ренн – Монако
 - : -
16.04 18:00
Сент-Этьен – Брест
 - : -
16.04 22:00
Лилль – Ланс
 - : -
17.04 14:00
Ницца – Лорьян
 - : -
17.04 16:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
17.04 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
17.04 16:00
Нант – Анже
 - : -
17.04 16:00
Труа – Страсбур
 - : -
17.04 18:05
Лион – Бордо
 - : -
17.04 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
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ПСЖ

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Мартен Террье

Ренн

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Виссам Бен-Йеддер

Монако

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