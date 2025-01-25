«Страсбур» дома обыграл «Лилль» в матче чемпионата Франции

«Страсбур» на своем поле обыграл «Лилль» в матче 19-го тура чемпионата Франции — 2:1.

В составе хозяев голами отметились полузащитник Андрей Сантос и нападающий Эмануэль Эмега.

У «Лилля» отличился хавбек Осам Сахрауи.

За 19 туров в нынешнем сезоне чемпионата Франции «Страсбур» набрал и располагается на 8-й строчке в турнирной таблице, «Лилль» идет 4-м с 32 баллами.