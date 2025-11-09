Футбол
9 ноября, 21:10

Дубль Эмеги принес «Страсбуру» победу над «Лиллем»

Алина Савинова

«Страсбур» на своем поле обыграл «Лилль» в матче 12-го тура чемпионата Франции — 2:0.

Оба гола хозяев забил Эмануэль Эмега, который отличился на 33-й и 62-й минутах игры.

Главный тренер «Страсбура» Лиам Росеньор во втором тайме получил красную карточку за неспортивное поведение. В добавленное время с поля был удален защитник гостей Калвин Вердонк.

«Страсбур» набрал 22 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице лиги 1. «Лилль» с 20 баллами опустился на пятую строчку.

Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур.
09 ноября, 19:15. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
2:0
Лилль

В другом матче дня «Анже» дома победил «Осер» (2:0), а «Метц» на своем поле нанес поражение «Ницце» (2:1).

Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур.
09 ноября, 19:15. Raymond Kopa (Анже)
Анже
2:0
Осер

Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур.
09 ноября, 19:15. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
2:1
Ницца

«Лорьян» и «Тулуза» сыграли вничью в Лиге 1

Гол Невеша в добавленное время принес «ПСЖ» победу над «Лионом»
