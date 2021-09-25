«Лилль» обыграл «Страсбур» в чемпионате Франции
«Лилль» обыграл «Страсбур» в матче 8-го тура чемпионата Франции (2:1).
У «Страсбура» единственный гол забил Ибраима Сиссоко.
В составе «Лилля» дубль оформил Жонатан Давид.
Чемпионат Франции. Лига 1
8-й тур
«Страсбур» — «Лилль» — 1:2 (0:1)
Голы: Давид, 23 (0:1). Давид, 57 — с пенальти (0:2). Сиссоко, 75 (1:2).
«Страсбур»: Селс, Джикю (Гильбер, 58), Ле Маршан, Каси, Ньямси, Томассон, Льенар (Уорис, 82), Аолу (Сиссоко, 58), Беллегард, Гамейро (Айорк, 59), Диалло.
«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик (Тиагу Джало, 63), Мандава, Ботман, Андре, Шека, Гомеш (Гудмундссон, 62), Иконе (Юсуф Языджи, 74), Веа, Давид (Онана, 82).
Предупреждения: Диалло, 19. Джикю, 38. Ле Маршан, 39. Грбич, 70. Тиагу Джало, 78. Шека, 82. Айорк, 83. Мандава, 90+1.
Удаление: Томассон, 79.
Судья: Летексье (Франция).
25 сентября. Страсбург. Стадион «ла Мено».
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