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«Лилль» обыграл «Страсбур» в чемпионате Франции

22:01
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«Лилль» обыграл «Страсбур» в матче 8-го тура чемпионата Франции (2:1).

У «Страсбура» единственный гол забил Ибраима Сиссоко.

В составе «Лилля» дубль оформил Жонатан Давид.

Чемпионат Франции. Лига 1

8-й тур

«Страсбур» — «Лилль» — 1:2 (0:1)

Голы: Давид, 23 (0:1). Давид, 57 — с пенальти (0:2). Сиссоко, 75 (1:2).

«Страсбур»: Селс, Джикю (Гильбер, 58), Ле Маршан, Каси, Ньямси, Томассон, Льенар (Уорис, 82), Аолу (Сиссоко, 58), Беллегард, Гамейро (Айорк, 59), Диалло.

«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик (Тиагу Джало, 63), Мандава, Ботман, Андре, Шека, Гомеш (Гудмундссон, 62), Иконе (Юсуф Языджи, 74), Веа, Давид (Онана, 82).

Предупреждения: Диалло, 19. Джикю, 38. Ле Маршан, 39. Грбич, 70. Тиагу Джало, 78. Шека, 82. Айорк, 83. Мандава, 90+1.

Удаление: Томассон, 79.

Судья: Летексье (Франция).

25 сентября. Страсбург. Стадион «ла Мено».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
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Рубин

П1

26%

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Обе забьют - да

18%

1.97

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16%

1.78
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Челси 0
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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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