В матче 35-го тура чемпионата Франции "Страсбур" на своем поле сыграл вничью с "Марселем" – 1:1. Для "Страсбура", который выиграл Кубок лиги в нынешнем сезоне, это пятый матч подряд без победы.

Чемпионат Франции

Лига 1

35-й тур

"Страсбур" – "Марсель" – 1:1 (0:0)

Голы: Жермен, 47 (0:1). Лала, 65 (1:1).

Нереализованный пенальти: Мартен, 65 (вратарь)

"Страсбур": Селс, Коне, Кароль, Лала, Митрович, Каси, Мартен, Сиссоко (Томассон, 63), Фофана, Да Кошта (Мотиба, 78), Айорк (Гонсалвеш, 89).

"Марсель": Манданда, Рами (Амави, 80), Сакаи, Чалета-Цар, Луиз Густаву, Стротман (Нжи, 85), Лопес, Б. Камара, Балотелли (Пайет, 79), Жермен, Окампос.

Предупреждения: Стротман, 51. Рами, 64. Айорк, 89.

Судья: Мигельгорри (Франция).

3 мая. Страсбург. Стадион La Meinau.