«Гавр» Кузяева остался в лиге 1 благодаря голу с пенальти на 90+9-й минуте

«Гавр» на выезде обыграл «Страсбур» в заключительном матче сезона лиги 1 — 3:2.

Голы хозяев забили Андрей Сантос и Себастьян Нанаси. У гостей отличились Хосуэ Казимир и Абдулайе Туре, который дважды реализовал пенальти — на 43-й минуте и 90+9-й после удаления защитника «Страсбура» Эндрю Омобамиделе.

Российский полузащитник темно-синих Далер Кузяев провел всю игру на скамейке запасных.

«Страсбур» набрал 57 очков и занял седьмое место в турнирной таблице, упустив право выступить в следующем сезоне в квалификации Лиги конференций.

«Гавр» (34) благодаря победе в этой игре поднялся на 15-ю позицию и покинул зону стыковых матчей.

Чемпионат Франции. Лига 1. 34-й тур.

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Чемпионат Франции. Лига 1. 34-й тур.

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