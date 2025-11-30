«Брест» обыграл «Страсбур» в лиге 1

«Брест» на выезде одержал победу над «Страсбуром» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Счет в игре открыли хозяева, у которых на 11-й минуте отличился Сэмьюэл Амо-Амеяу. У гостей во втором тайме голы забили Ромен Дель Кастильо (с пенальти) и Уго Магнетти.

«Страсбур» с 22 очками сохраняет седьмое место в турнирной таблице лиги 1. «Брест» набрал 16 очков и поднялся на 12-ю строчку.

Следующий матч в чемпионате «пираты» проведут 5 декабря против «Монако», а «Страсбур» 6 декабря сыграет с «Тулузой».