«Брест» обыграл «Страсбур» в лиге 1
«Брест» на выезде одержал победу над «Страсбуром» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 2:1.
Счет в игре открыли хозяева, у которых на 11-й минуте отличился Сэмьюэл Амо-Амеяу. У гостей во втором тайме голы забили Ромен Дель Кастильо (с пенальти) и Уго Магнетти.
«Страсбур» с 22 очками сохраняет седьмое место в турнирной таблице лиги 1. «Брест» набрал 16 очков и поднялся на 12-ю строчку.
Следующий матч в чемпионате «пираты» проведут 5 декабря против «Монако», а «Страсбур» 6 декабря сыграет с «Тулузой».
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3
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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12
|Брест
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13
|Анже
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14
|Гавр
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15
|Осер
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|0-0
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16
|Ницца
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|0-0
|0
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17
|Труа
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|0
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18
|Ле Ман
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
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|Марсель – Страсбур
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|22.08
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|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
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|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
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|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
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