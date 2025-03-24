Футбол
24 марта, 16:32

Стоимость Кузяева снизилась на 1 миллион евро, по версии Transfermarkt

Игнат Заздравин
Корреспондент

Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов, выступающих во французской лиге 1.

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев упал в цене на 1 миллион евро — с 6 до 5. 32-летний россиянин выступает за французский клуб с лета 2023 года. В текущем сезоне он забил один гол в 13 матчах во всех турнирах.

Стоимость российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова осталась без изменений — 22 миллиона евро. Он сохраняет место в тройке самых дорогих вратарей лиги 1, уступая только одноклубнику Джанлуиджи Доннарумме (35 миллионов) и Луке Шевалье из «Лилля» (30).

Далер Кузяев
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Источник: Доннарумма может перейти в «Интер»

Дешам: «За рубежом я получаю больше признания, чем во Франции»
