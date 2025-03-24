Стоимость Кузяева снизилась на 1 миллион евро, по версии Transfermarkt
Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов, выступающих во французской лиге 1.
Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев упал в цене на 1 миллион евро — с 6 до 5. 32-летний россиянин выступает за французский клуб с лета 2023 года. В текущем сезоне он забил один гол в 13 матчах во всех турнирах.
Стоимость российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова осталась без изменений — 22 миллиона евро. Он сохраняет место в тройке самых дорогих вратарей лиги 1, уступая только одноклубнику Джанлуиджи Доннарумме (35 миллионов) и Луке Шевалье из «Лилля» (30).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|6
|5
|0
|1
|12-4
|15
|
2
|Лион
|6
|5
|0
|1
|8-3
|15
|
3
|Марсель
|6
|4
|0
|2
|12-5
|12
|
4
|Монако
|6
|4
|0
|2
|14-10
|12
|
5
|Страсбур
|6
|4
|0
|2
|9-7
|12
|
6
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Ланс
|6
|3
|1
|2
|8-5
|10
|
8
|Париж
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|
9
|Ренн
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
10
|Брест
|6
|2
|1
|3
|11-11
|7
|
11
|Тулуза
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
12
|Ницца
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|
13
|Лорьян
|7
|2
|1
|4
|9-16
|7
|
14
|Осер
|6
|2
|0
|4
|4-8
|6
|
15
|Гавр
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|
16
|Нант
|6
|1
|2
|3
|5-7
|5
|
17
|Анже
|6
|1
|2
|3
|3-6
|5
|
18
|Метц
|6
|0
|2
|4
|5-13
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.10
|21:45
|
Париж – Лорьян
|2 : 0
|4.10
|18:00
|
Метц – Марсель
|- : -
|4.10
|20:00
|
Брест – Нант
|- : -
|4.10
|22:05
|
Осер – Ланс
|- : -
|5.10
|16:00
|
Лион – Тулуза
|- : -
|5.10
|18:15
|
Гавр – Ренн
|- : -
|5.10
|18:15
|
Монако – Ницца
|- : -
|5.10
|18:15
|
Страсбур – Анже
|- : -
|5.10
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Илан Кеббаль
Париж
|4
|
|
Ансу Фати
Монако
|3
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|3
|П
|
|
Ламин Камара
Монако
|3
|
|
Людовик Айорк
Брест
|3
|
|
Витор Феррейра Витинья
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|3
|1
|1
|
|
Махди Камара
Ренн
|4
|1
|1
|
|
Фредрик Оппегор
Осер
|5
|1
|1
