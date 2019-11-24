Стив Манданда: «Болельщики «Марселя» заслужили возвращение в Лигу чемпионов»

Вратарь «Марселя» Стив Манданда считает, что его команда сможет выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона. После 13 туров «Марсель» занимал второе место в лиге 1, но до 10-й позиции всего три очка.

— Если посмотреть на турнирную таблицу, кажется, что все хорошо, — цитирует L'Equipe Манданда. — Но по очкам все близки друг к другу. Так что любая случайность может дорого стоить. Нужно быть осторожными, чтобы сохранить это второе место. Сезон будет сложным. Поэтому мы не впадаем в эйфорию. Мы очень хотим попасть в Лигу чемпионов. В «Марселе» преследуют только самые амбициозные цели. Поэтому нам нужно второе место. «Марсель» давно не играл в Лиге чемпионов. Наши болельщики заслужили это.