Старридж хочет продолжить карьеру в США или Франции

Нападающий Дэниэл Старридж определился с вариантами продолжения карьеры, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 30-летний англичанин получал предложение от «Беневенто», который будет выступать в серии А в сезоне-2020/21, однако отклонил его. Сообщается, что форвард рассматривает варианты с переходом в клуб из чемпионата Франции или американской лиги МЛС. Ранее дядя и агент игрока, Дин Старридж вел переговоры с «Марселем», однако в данный момент они находятся на паузе.

В сезоне-2019/20 Старридж выступал за турецкий «Трабзонспор», с которым разорвал контракт в марте. На счету форварда 11 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Англичанину было запрещено заниматься футбольной деятельностью до 17 июня 2020 года в связи с нарушением правил Футбольной ассоциации Англии о ставках.