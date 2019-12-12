Станислав Черчесов: «Головину комфортно в «Монако». И в сборной он играет одну из определяющих ролей»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» отметил, что смотрит все матчи «Монако» — за французскую команду выступает полузащитник национальной команды Александр Головин.

— Удовлетворены ли темпами прогресса Головина в «Монако»? Можно ли говорить, что со времен ЧМ-2018 его роль в сборной принципиально изменилась?

— Летал к нему в не самое простое для Саши время. Теперь же думаю, что та роль, которую он играет в клубе — как по позиции, так и по важности в футболе, — этому прогрессу способствует. Как личность он в «Монако» тоже на другом уровне — уже говорит по-французски и освоился в житейских вопросах. Но мы знаем его способности. И полагаю, что следующий шаг, который Головин сделает, даст ему еще больше уверенности. Для нас это тоже будет большой плюс.

К тому же и перед каждым сбором, и после мы на постоянной связи с Олегом Петровым. У нас всегда есть достоверная информация из первых рук. А игру мы видим, и Саша в ней чувствует себя хорошо. Если брать турнирную таблицу, думаю, что «Монако» пока не на том месте, где по игре должен быть. Мы смотрим все матчи — не из любопытства, а потому что там выступает наш футболист. После Нового года этот подъем в таблице у команды должен произойти.

— Под следующим шагом вы подразумеваете трансфер в клуб еще более высокого уровня или выход на новый уровень мастерства?

— А рост в мастерстве автоматически подразумевает карьерный шаг. Но сейчас Головин комфортно чувствует себя в «Монако» и никуда оттуда не спешит. Всему свое время.

— Леонарду Жардим недавно отмечал, что ему следовало бы чаще бить по воротам. У вас есть такое же пожелание к Головину?

— Что значит — чаще бить по воротам?

— То, что он отдает, когда уже нужно наносить удар.

— Естественно, мы обращаем на подобные вещи внимание при анализе матчей. Но не замечаем, что у него нет в этом баланса. Не знаю, что имел в виду Жардим. В сборной у Александра для полузащитника достаточно неплохой показатель по системе «гол+пас». Естественно, нацеливаем Головина и бить, и забивать, и отдавать голевые передачи, потому что у него все для этого есть. Левая, правая, удар, подача — полный комплект. Мы его не ограничиваем, а ситуация, что именно сделать, ему подсказывает сама.

— Можно говорить, что на сегодня это тот человек, который ведет игру команды в атаке?

— Головин в ней на одной из определяющих ролей. Добавляет моторику, динамику, индивидуальное мастерство в виде как обводки, так и паса с ударом. У него хорошее взаимодействие с тем же Дзюбой. Все говорят, что Артем хочет много забивать, а на самом деле он с Кипром отдал Головину пас в ситуации, когда сам мог отправить мяч в сетку. Это говорит о том, что Дзюба не эгоистичен на поле, у них с Головиным есть взаимопонимание. (Игорь Рабинер)

Станислав Черчесов: «Важно, чтобы Дзюба и болельщики оставили все разногласия в уходящем году. Впереди — Евро!»