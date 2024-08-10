Агкацев: «Сафонову нравится в «ПСЖ» по первым тренировкам в команде»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением о переходе голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Дела у него хорошо, судя по тому, что он мне говорит. Мы с ним периодически списываемся. И от него знаю, что ему нравится в «ПСЖ» по первым тренировкам в команде. Пока еще не так много времени прошло с момента, как он начал тренироваться со своими новыми партнерами. Но Матвей доволен», — приводят «Известия» слова Агкацева.

25-летний Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года, контракт россиянина рассчитан до 2029 года. Вратарь провел первый матч за парижский клуб 7 августа в рамках товарищеской встречи с австрийским «Штурмом» (2:2).