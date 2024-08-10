Агкацев: «Сафонову нравится в «ПСЖ» по первым тренировкам в команде»
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением о переходе голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Дела у него хорошо, судя по тому, что он мне говорит. Мы с ним периодически списываемся. И от него знаю, что ему нравится в «ПСЖ» по первым тренировкам в команде. Пока еще не так много времени прошло с момента, как он начал тренироваться со своими новыми партнерами. Но Матвей доволен», — приводят «Известия» слова Агкацева.
25-летний Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года, контракт россиянина рассчитан до 2029 года. Вратарь провел первый матч за парижский клуб 7 августа в рамках товарищеской встречи с австрийским «Штурмом» (2:2).
Источник: Известия
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.08
|21:45
|
Гавр – ПСЖ
|- : -
|17.08
|18:00
|
Брест – Марсель
|- : -
|17.08
|20:00
|
Реймс – Лилль
|- : -
|17.08
|22:00
|
Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|16:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
|
Ренн – Лион
|- : -
Новости