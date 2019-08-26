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Стало известно, сколько пропустит Мбаппе

13:15
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе, получивший повреждение в матче 3-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (4:0, пропустит от трех недель до одного месяца, сообщает Le Parisien.

Форвард был заменен на 66-й минуте и держался за заднюю поверхность бедра. По данным источника, Мбаппе — разрыв мышцы бедра. Также в матче с «Тулузой» получили повреждения и другие игроки «ПСЖ» — нападающий Эдинсон Кавани и защитник Абиб Диалло.

Все о чемпионате Франции — здесь

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